Бочкарев: Открытие всех станций БКЛ разгрузит московские автомобильные дороги до 15%

Большая кольцевая линия столичной подземки будет полностью открыта до конца 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После открытия всех станций Большой кольцевой линии московского метро интенсивность движения наземного транспорта на московских дорогах снизится на 10-15%. Запуск Большого кольца существенно сэкономит время в пути для миллионов москвичей, отметил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Большая кольцевая линия метро - самый масштабный и значимый проект московского метро. Запуск движения по новому кольцу серьезно изменит модель транспортного поведения горожан, а также сократит время, затрачиваемое людьми на дорогу, и повысит комфорт транспортного обслуживания», - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Запустить оставшиеся станции БКЛ планируют уже до конца этого года. Линия предоставит пассажирам новые оптимальные пути следования, что позволит разгрузить Кольцевую и радиальные линии метро.

«Новое кольцо соединит самые разные виды транспорта и увеличит вариативность выбора между ними. На протяжении БКЛ появится более 30 пересадок, в том числе на другие линии метро, на Московское центральное кольцо, на железные дороги и Московские центральные диаметры», - рассказал Андрей Бочкарев.

Новые варианты маршрутов позволят горожанам экономить в пути на общественном транспорте по 20-30 минут ежедневно. У многих москвичей метро впервые появится рядом с домом.

«Большая кольцевая линия будет связана пересадками, в том числе со строящимися и проектируемыми линиями. На базе многих станций создаются транспортно-пересадочные узлы, которые выполняют не только логистическую функцию, но и являются благоустроенными общественными пространствами - новыми центрами социальной активности для жителей столицы», - уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (организация- подрядчик строительства БКЛ) Юрий Кравцов.

Он привел в пример станцию «Марьина Роща», которая после открытия БКЛ станет крупным пересадочным узлом. В него войдут новая станция большого кольца, действующая станция салатовой ветки, будущая станция второго маршрута Московских центральных диаметров и маршруты наземного транспорта.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров.