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Общество1 октября 2022 8:56

Бочкарев: Открытие всех станций БКЛ разгрузит московские автомобильные дороги до 15%

Большое кольцо столичной подземки полностью заработает до конца 2022 года
Ксения БОГДАНОВА
Большая кольцевая линия столичной подземки будет полностью открыта до конца 2022 года.

Большая кольцевая линия столичной подземки будет полностью открыта до конца 2022 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После открытия всех станций Большой кольцевой линии московского метро интенсивность движения наземного транспорта на московских дорогах снизится на 10-15%. Запуск Большого кольца существенно сэкономит время в пути для миллионов москвичей, отметил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Большая кольцевая линия метро - самый масштабный и значимый проект московского метро. Запуск движения по новому кольцу серьезно изменит модель транспортного поведения горожан, а также сократит время, затрачиваемое людьми на дорогу, и повысит комфорт транспортного обслуживания», - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Запустить оставшиеся станции БКЛ планируют уже до конца этого года. Линия предоставит пассажирам новые оптимальные пути следования, что позволит разгрузить Кольцевую и радиальные линии метро.

«Новое кольцо соединит самые разные виды транспорта и увеличит вариативность выбора между ними. На протяжении БКЛ появится более 30 пересадок, в том числе на другие линии метро, на Московское центральное кольцо, на железные дороги и Московские центральные диаметры», - рассказал Андрей Бочкарев.

Новые варианты маршрутов позволят горожанам экономить в пути на общественном транспорте по 20-30 минут ежедневно. У многих москвичей метро впервые появится рядом с домом.

«Большая кольцевая линия будет связана пересадками, в том числе со строящимися и проектируемыми линиями. На базе многих станций создаются транспортно-пересадочные узлы, которые выполняют не только логистическую функцию, но и являются благоустроенными общественными пространствами - новыми центрами социальной активности для жителей столицы», - уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (организация- подрядчик строительства БКЛ) Юрий Кравцов.

Он привел в пример станцию «Марьина Роща», которая после открытия БКЛ станет крупным пересадочным узлом. В него войдут новая станция большого кольца, действующая станция салатовой ветки, будущая станция второго маршрута Московских центральных диаметров и маршруты наземного транспорта.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров.