На Филевской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за проверки состава Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на центральной части Филевской линии (4) поезда ходят с увеличенными интервалами. Это связано с проверкой составов, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта и инфраструктуры.

«На центральном участке Филевской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава», - сказано в сообщении Дептранса.

В 12:02 движение на Филевской линии подземки начали вводить в график.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на 20 тысяч рублей оштрафовали 26-летнего приезжего, который спрыгнул с платформы метро на жесткий путь, чтобы поднять наушники. Инцидент произошел в ночное время на станции «Парк Культуры» Сокольнической линии. В отношении пассажира составили административный протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности.