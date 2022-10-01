Ящериц-эублефаров нашла контролер в метро Москвы

Ящерок забыла возле турникетов школьница Фото: Департамент транспорта Москвы

Необычная находка обнаружилась в московском метрополитене прямо возле турникетов. Совершавшая обход станции контролер увидела около пропускного пункта террариум, в котором сидели ящерицы-эублефары. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Ящерок забыла возле турникетов школьница, которая очень скоро вернулась за пропажей и начала расспрашивать сотрудников, не находили ли они здесь террариум. Эублефаров девочке благополучно вернули, и она сделала фотографию на память.

Как пишут в ведомстве, если вы потеряли в метро животное, позвоните по номеру 3210, и оператор сообщит вам данные о вашем питомце, а также назовет адрес приюта, куда животное было передано. Если же пропало что-то неодушевленное - ищите пропажу на Складе забытых вещей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, уронившего на пути метрополитена наушники и решившего спрыгнуть с платформы чтобы их подобрать. Теперь ему грозит штраф 20 тысяч рублей.