Более 100 остановок обновили в Москве в сентябре

В Москве в сентябре обновили 115 остановочных павильонов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в сентябре специалисты заменили 115 остановочных павильонов. При этом всего за текущий год обновили 901 остановку общественного транспорта, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, например, по просьбам жителей, в микрорайоне Южное Тушино и в 1-м микрорайоне Зеленограда появились новые павильоны с навигацией, расписанием маршрутов и электронным табло с прогнозом прибытия автобусов. Кроме того, современные остановки оснащены подсветкой и камерами видеонаблюдения.

Всего в Москве обустроили более 4,6 тысячи остановочных павильонов.

«Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу повышать комфорт поездок пассажиров, поэтому мы постепенно меняем остановки на новые и современные, где удобно ожидать автобус, электробус или трамвай», - добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что «медленные зоны» с ограничением скорости самокатов до 15 км/ч ввели в 49 кварталах Москвы. Все эти участки расположены в микрорайонах, построенных группой ПИК.