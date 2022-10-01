Предполагаемого убийцу собачницы в Новой Москве заключили под стражу Фото: прокуратура Москвы

Суд арестовал исполнителя заказного убийства 50-летней женщины в Новой Москве. 39-летний уроженец Архангельской области будет находиться в СИЗО как минимум два месяца – до 30 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам обвиняемого, на место преступления его привез пособник, с которым он ранее отбывал наказание в виде лишения свободы. За убийство мужчине заплатили 78 тысяч рублей вместо обещанных 500 тысяч рублей.

Фигуранту дела предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и убийстве по найму. Напомним, накануне его задержали на территории Санкт-Петербурга.

Ранее KP.RU сообщал, что тело 50-летней женщины с огнестрельным ранением головы обнаружили недалеко от деревни Троица в Новой Москве. Муж погибшей рассказал, что женщину якобы убил незнакомец, с которым она поругалась из-за отсутствия намордника у собаки. При этом в квартире супружеской пары нашли оружие и патроны. Позднее правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве, одним из них оказался супруг погибшей. По одной из версий, он нанял киллера, чтобы завладеть имуществом жены.