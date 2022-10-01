Выявлен 2221 новый случай заболевания и 24 смерти от коронавируса в Москве за сутки

Выявлен 2221 новый случай заболевания и 24 смерти от COVID-19 в Москве за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки столичные лаборатории и врачи выявили 2221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 209 из них потребовалась госпитализация, так как лечиться дома не позволила степень тяжести болезни. В совокупности в Москве за всё время пандемии заболели уже 3 197 769 жителей. Об этом пишет оперативный штаб по борьбе с вирусом.

К сожалению, еще 24 человека скончались от коронавируса - это подтвердилось также за последние сутки. Общее число жертв болезни в Москве составило 46 056 человек. Однако сегодня многие и вылечились, полностью пройдя курс лечения и вернувшись к обычной жизни. Таких в Москве 3 446 человек. Суммарно в столице поправились за всё время 2 993 185 пациентов.

Ранее KP.RU сообщал о том что, по данным на 30 сентября, заболевших в Москве было значительно больше - 3 341 человек, 28 скончались. При этом полный курс лечения прошли 4 963 пациентов.