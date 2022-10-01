Муж в порыве чувств зарезал жену и покончил с собой на юго-востоке Москвы

Мужчина зарезал жену и покончил с собой на юго-востоке Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве на улице Академика Скрябина утром 1 октября в одной из квартир обнаружили тело 29-летней женщины с множественными колото-резаными ранения туловища. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По предварительной версии следствия, в съемную квартиру на юго-востоке столицы приехал 37-летний супруг женщины. Между семейной парой произошел конфликт. Из-за возникшей личной неприязни мужчина набросился на жену с ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомольской правды», ссора вспыхнула из-за подозрений мужа в неверности супруги.

После этого мужчина написал о случившемся близкому родственнику и совершил самоубийство.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Они допрашивают соседей. В ближайшее время мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина покончил с собой после убийства дочери на западе Москвы. Житель столицы несколько раз угрожал девушке и в итоге подкараулил ее у дома и застрелил. Возбуждено уголовное дело.