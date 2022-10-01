Дептранс призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за надвигающегося ливня в Москве

В Москве 1 октября местами ожидается сильный дождь с грозой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 1 октября, в течение дня в некоторых районах ожидается ливень с грозой. В столичном Департаменте транспорта в непогоду водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Так, во время дождя автомобилистам рекомендуют снизить скорость, избегать резких маневров, включить ближний свет фар, а также сфокусироваться на контроле машины. За рулем также не стоит использовать гаджеты. В Дептрансе советуют не парковать авто под деревьями и у шатких конструкций и билбордов.

Если вы заметили сломанные светофоры и дорожные знаки, необходимо звонить по номеру 3210.

Ранее KP.RU сообщал, что дожди и до +17 градусов ожидаются в Москве в первый день октября. В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. В воскресенье в столице сохранится дождливая погода.