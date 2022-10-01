МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве до конца суток 1 октября 2022 года

МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве 1 октября Фото: Архив "КП"

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа в Москве ожидается ливень с грозой. Непогода сохранится в столице до конца суток. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по столице.

Во время непогоды столичным автомобилистам советуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, не рекомендуется совершать резкие маневры на трассе, например, опережения, обгоны и перестроения. Во время проливного дождя повышается риск попадания в ДТП.

Пешеходам советуют не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции и билборды. В грозу также нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия столичного главка МЧС РФ 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU сообщал, что Дептранс призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за надвигающегося ливня. Москвичей просят не отвлекаться на гаджеты и не парковать авто у деревьев. В субботу в столице пройдут дожди, будет до +15…+17 градусов. Пасмурная погода сохранится и в воскресенье, 2 октября. В этот день температура понизится до +14 градусов. Заморозки и первый снег в городе не ожидаются как минимум до середины октября.