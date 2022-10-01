В концертном зале «Зарядье» открылось новое пространство для молодежной аудитории

Концерты и встречи зрителей с артистами будут проходить в замечательном месте - с видом на Китайгородскую стену, парк «Зарядье» и Парящий мост. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В концертном зале «Зарядье» появилось новое пространство для выступлений одаренных молодых исполнителей, а также встреч артистов со зрителями. Его открыли 1 октября, в Международный день музыки. В честь этого события в «Зарядье» прошел концерт, ведущими которого стали заслуженный артист России Иван Рудин и актриса театра и кино Дарья Мороз.

- В этом замечательном месте с видом на Китайгородскую стену, парк «Зарядье» и Парящий мост будут проходить концерты, встречи зрителей с артистами, лекции и мастер-классы. И я считаю добрым знаком, что мы открываем это пространство в Международный день музыки, - рассказал журналистам генеральный директор зала «Зарядье» Иван Рудин.

В концерте-открытии приняли участие как молодые, начинающие исполнители, так и известные российские музыканты с мировым именем: альтист Юрий Башмет, пианист Борис Березовский, арфистка Софья Кипрская, пианистка Варвара Кутузова, трубач Кирилл Солдатов, меццо-сопрано Полина Шамаева и другие артисты.

Новое пространство в «Зарядье» станет точкой притяжения для творческой молодежи и площадкой для проведения концертов, дискуссий и лекций. Его главная задача – создать неформальную обстановку для широкой аудитории и стать местом, где будет комфортно и и постоянным слушателям, и молодым людям, для который посещение концертных залов не является привычкой.

На большинство ближайших лекций и концертов билеты уже распроданы. Цена входного билета на все события, проходящие в новом пространстве, фиксированная: стоимость посещения составляет 300 рублей.

Ранее в парке «Зарядье» открылась крупная выставка работ молодых художников. До 6 ноября свои дипломные работы на ней показывают более 170 выпускников из 14 художественных вузов Москвы. Работы очень разноплановые: среди них – живопись, керамика, художественные полотна, текстиль, книжные иллюстрации, фотографии, произведения видео-арта, гейм-дизайн. Участниками проекта стали выпускники Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова и других вузов.

Экспонаты - дипломные работы 2022 года – были отобраны кураторской командой «Зарядья» совместно с представителями вузов. Они разместились в трех пространствах парка. Отдельные тематические зоны посвящены видео-арту, гейм-дизайну и искусству авторской и фотокниги. В медиастудии «Зарядья» представили инсталляции и театральные макеты сценографов, а в подземном музее - модные коллекции и фэшн-фотографии.