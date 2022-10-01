Стало известно, сколько потратят на букеты родители ко Дню учителя в Москве

Букет ко Дню учителя обойдется родителям столичных школьников в среднем в 700-800 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Букет ко Дню учителя в 2022 году обойдется родителям столичных школьников в среднем в 700-800 рублей. Она отметила, что по сравнению с 1 сентября стоимость цветов практически не изменилась, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

«В среднем - где-то 700-800 руб. Я имею в виду букет — это несколько сортов цветов плюс несколько видов зелени», - пояснила специалист.

Она добавила, что сейчас на рынке нет дефицита цветов. В ассортименте есть пионы, тюльпаны, хризантемы, гладиолусы, экзотические растения и, конечно, розы. Флорист посоветовал жителям столицы выбирать букеты в «осенней», желто-оранжево-красной цветовой гамме, так как эти оттенки поднимают настроение.

Напомним, День учителя отмечается 5 октября.

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