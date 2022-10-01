Роскошная квартира Моисеева в Москве досталась его директору Сергею Гороху Фото: Евгения ГУСЕВА

Шикарная элитная недвижимость, которой владел ныне покойный артист Борис Моисеев, перешла в собственность его директора Сергея Гороха. Брат певца будет пытаться оспорить это решение, о чем сообщает Тeleprogramma.pro.

Трехкомнатная квартира в центре Москвы, которая, по оценкам риелторов, стоит порядка 80 млн рублей, обставлена по-царски: здесь и мраморный пол, и камин из настоящего камня, высокие потолки и картинная галерея, а также статуя самого экс-владельца хором. Также из примечательного - гигантская гардеробная, в которой до сих пор хранится бесчисленная коллекция ремней и шляп артиста.

Фото: кадр из передачи телеканала НТВ

Как сообщает издание, новым владельцем элитного жилья стал Сергей Горох, директор Моисеева, однако брат умершего певца, Маркс Толкач, будет пытаться оспорить это решение в суде.

Фото: кадр из передачи телеканала НТВ

Ранее KP.RU сообщал о том, что помощник Моисеева Сергей Горох пришел к Андрею Малахову на следующий же день после смерти артиста, чтобы рассказать во всех подробностях о последних минутах его жизни. Также «Комсомольская правда» писала о том, что директор заполучил квартиру знаменитости еще два года назад.