Две полосы из трех перекрыты на Профсоюзной улице в Москве из-за ДТП

Две полосы из трех перекрыты на Профсоюзной улице в Москве из-за аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария, из-за которой сейчас перекрыты две полосы движения из трех на Профсоюзной улице в Москве, произошла в результате столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

ДТП произошло на Профсоюзной улице в районе дома № 152. Подробностей пока нет, неизвестно какие машины столкнулись, как это случилось, и есть ли пострадавшие. В ведомстве отметили, что экстренные службы работают на месте происшествия.

В Дептрансе также подчеркнули, что сейчас на Профсоюзной улице действует только одна полоса из трёх, и попросили водителей заранее продумывать маршруты объезда, по возможности избегая этого участка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве автомобиль Hyundai Creta слетел в кювет на МКАД перед съездом к 3-й Черепковской улице. Из-за этого случая были перекрыты две полосы движения. По предварительным данным, водитель сам виноват в случившемся, так как не справился с управлением.