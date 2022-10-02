Около 400 повесток аннулировали в Москве после обращений работодателей и уточнения данных

Если повестка была выдана по устаревшим данным в базе военкомата, ее аннулируют Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве после обращения работодателей и сверки данных на мобилизованных аннулировали 377 повесток, которые ранее получили сотрудники 20 столичных предприятий, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на группы разбора жалоб, работающих при военкоматах столицы.

Руководство компаний обратилось с просьбой провести дополнительную проверку данных их сотрудников, которые получили извещения. В первую очередь рассматривали обращения от представителей организаций, которые работают в стратегически важных отраслях экономики или относятся к системе жизнеобеспечения Москвы. Речь идет о предприятиях финансов, связи, IT, промышленности и так далее.

Группы разбора жалоб по мобилизационным повесткам действуют с 26 сентября. Участники такой группы по поступившему обращению проверяют новые данные на получившего повестку москвича и информацию на него в базе данных военкомата.

Как сообщал KP.RU ранее, один из таких случаев произошел с жителем Центрального округа Москвы. Горожанин, не подходивший по критериям состояния здоровья, получил повестку. Вскоре в его случае разобрались и повестку аннулировали.