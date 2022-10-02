Более 10 тысяч безработных москвичей освоили новую профессию с начала 2022 года

Курсы дают возможность освоить и специальности IT-сферы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи стали чаще пользоваться курсами профессиональной переподготовки и повышения квалификации, с начала 2022 года по направлению от специалистов центра занятости «Моя работа» их прошли свыше 10 тысяч горожан, а это на 15% больше, чем за такой же период 2021-го, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В основном это москвичи в возрасте старше 50 лет и мамы с дошкольниками. Им предлагают освоить офисные специальности, например, делопроизводство, подбор кадров, охрану труда. Есть возможность пройти курсы по IT-направлениям: «UX/UI-дизайн: проектирование интерфейсов», «Компьютерное 3D-моделирование и анимация», «Frontend-разработка» и «Fullstack-программирование».

Мужчины чаще выбирают рабочие специальности: электромеханик, электромонтер, слесарь-сантехник. Также идет набор на обучение бухгалтерии, логистике, интернет-маркетингу, веб-дизайну, SMM. Открыта запись на курсы кондитеров, специалистов по медицинскому массажу, медсестер и мастеров маникюра.

В качестве базы для всех этих программ выступают ведущие столичные вузы. Среди них Российский экономический университет имени Плеханова, РУДН, Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова и другие площадки.

В данный момент курсы проходят порядка 7 тысяч обучающихся. Желающие могут присоединиться к выбранным программам.

Ранее KP.RU сообщил, что центр занятости «Моя работа» проведет совместно с «Почтой России» открытый отбор на ряд должностей в Москве.