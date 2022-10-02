Студенту из Москвы аннулировали повестку после проведения проверки данных в военкомате

Столичные военкоматы уточняют списки мобилизованных и отзывают не соответствующие требованиям повестки.

В Москве продолжается уточнение списков горожан, призванных в рамках частичной мобилизации. Студент Руслан Юсупов рассказал журналистам, что ему пришла повестка, но после проверки всех данных она была аннулирована. Молодой человек получает образование по очной форме обучения в одном из вузов столицы.

«После того, как объявили частичную мобилизацию, 22 сентября мне уже пришла повестка. Я обратился в военкомат, объяснил ситуацию, что я учусь - студент очного отделения, и у меня есть отсрочка. По данному вопросу со мной оперативно разобрались и решили все в мою пользу. Все было очень быстро и хорошо. Вчера утром ко мне приходили сотрудники управы, извинились», - рассказал Руслан Юсупов.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77. Позвонив по этим номерам, жители города могут уточнить информацию по частичной мобилизации, рассказать о своем случае или оставить жалобу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные военкоматы отзывают не соответствующие требованиям повестки. Глава города рассказал, что в военных комиссариатах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Они проверяют документы и в случае подтверждения информации отзывают повестки.

- С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России, - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

То, что в столице идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Он сообщил, что все вопросы, касающиеся частичной мобилизации, возникающие у жителей Москвы, рассматриваются на горячей линии столичного правительства. Локтев уточнил, что по указанию мэра Москвы на горячей линии города вывели отдельное направление, где разъясняется, что делать, если вам вручили повестку.

«В том числе рассматривают жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведён ошибочно», - подчеркнул заместитель военного комиссара Москвы.

Для удобства получивших повестки горожан в столице открыли резервные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.