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Общество2 октября 2022 9:45

За последние сутки в Москве выявили 2205 пациентов с коронавирусом

Это один из наименьших показателей с начала осени 2022 года
Ирина РЕБРИКОВА
По данным на 2 октября, за сутки от коронавируса вылечилось на 45 человек больше, чем заболело

По данным на 2 октября, за сутки от коронавируса вылечилось на 45 человек больше, чем заболело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продолжает уменьшаться число выявляемых ежесуточно больных коронавирусом - за минувшие сутки этот показатель составил 2205 человек, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Это второй по минимальности показатель с начала осени 2022 года, меньше выявляли только по данным на 27 сентября - 2089 случаев.

При этом максимальный суточный прирост достигал 9079 случаев. Он был зафиксирован 15 сентября. Потом статистика пошла на спад. Всего в Москве с начала пандемии обнаружили 3 199 974 случая заболевания covid-19.

Выздоровели за сутки 2250 пациентов. 26 человек скончались.

Ранее KP.RU сообщил об открытии мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Москве. Один из них даже работает в ГУМе. Сделать прививку в таких пунктах могут только совершеннолетние москвичи. Кроме того можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.