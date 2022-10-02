Микроавтобус не уступал дорогу скорой с пациентом с инсультом на Киевском шоссе в Москве

Скорая везла пациента с инсультом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай дорожного хамства произошел на Киевском шоссе днем 2 октября, где один из участников движения отказался пропускать ехавшую позади него в крайнем левом ряду машину скорой помощи.

Медики, как сообщает "Москва 24", везли в реанимацию пациента с инсультом. Водитель "скорой" включил спецсигналы. Однако водитель микроавтобуса Hyundai Starex как ни в чем не бывало продолжал следовать впереди, не меняя полосы движения и задерживая врачей с экстренным пациентом.

При этом на некоторых участках трассы, как видно из записи регистрации, соседние три полосы были свободны. В соцсетях пользователи резко осудили поведение водителя.

Ранее KP.RU сообщил об аварии с участием "скорой". Не пропустивший медиков таксист протаранил их автомобиль на Косинском шоссе в Москве, и тот перевернулся.