Мужчину с патологией сердца эвакуировали санавиацией ТиНАО в Москву Фото: Андрей АБРАМОВ

Днём 2 октября экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На площадку Конаково машина скорой помощи доставила мужчину с патологией сердца. Пациента отправили в специализированное лечебное учреждение столицы, передает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Авиамедицинская бригада эвакуировала мужчину в тяжелом состоянии. На борту мужчину сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы. Они контролировали и поддерживали его состояние.

Санавиация Москвы помогает спасти пациентов по всей стране. Так, ранее сообщалось, что спецборт доставил в столицу 15 пострадавших при стрельбе в Ижевске. Среди пациентов были как дети, так и взрослые, писал KP.RU. Большинство привезенных людей находилась в тяжелом состоянии. За их жизнь борются столичные врачи.

Также санитарные вертолеты эвакуируют и пациентов из Москвы. Недавно срочная перевозка потребовалась двум пострадавшим на Дмитровском шоссе на МКАДе.