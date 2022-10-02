Сергей Собянин сообщил, что реконструкция станции D1 «Тимирязевская» завершена более, чем на половину

На "Тимирязевской" завершены более половины работ Фото: Департамент транспорта Москвы

Работы по обновлению станции «Тимирязевской» Первого диаметра завершены более, чем на половину, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь уже возвели две платформы по обе стороны от путей. Платформы по всей длине накрыты навесами.

Сейчас рабочие приводят в порядок подземный пешеходный переход, по которому можно будет перейти на одноименную станцию метро Серпуховско-Тимирязевской линии, не выходя при этом на улицу.

Также продолжается строительство вестибюля с кассами, турникетами и эскалаторами, который будет находиться под землей. Пассажиры, передвигающиеся на инвалидной коляске, а также представители других маломобильных групп населения смогут воспользоваться лифтами.

- Всего после запуска МЦД построено и реконструировано 27 станций, — отметил в сообщении Сергей Собянин.

Ранее KP.RU рассказал о транспортно-пересадочных узлах Москвы, которые реконструируют в ближайшее время.