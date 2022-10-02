Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты

В столице создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, в том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Получившие повестки москвичи продолжают приходить во временные мобилизационные пункты. Один из таких пунктов открылся в Культурном центре имени Астахова (по адресу: улица Люблинская, дом 149). Помещения культурного центра временно переданы для размещения призывной комиссии Люблинского военкомата. В пункте работают врачи: они определяют годность призывников к службе. При желании посетители мобилизационного пункта могут ознакомиться с медицинской документацией, а также своей электронной историей болезни.

По словам члена медицинской комиссии, врача-невролога Александра Никитина, медики учитывают все жалобы на здоровье. При необходимости призывники направляются на дополнительное обследование или получают соответствующую категорию годности.

«Например, недавно обращался человек, у которого была проведена летом операция по поводу секвестрированной грыжи позвоночника. Естественно, он не подлежит мобилизации, мы направили его домой, - привел в пример Александр Никитин случай из своей практики.

На улице рядом с мобилизационным пунктом работает полевая кухня. Здесь мобилизованные и их близкие могут подкрепиться гречневой кашей с мясом и выпить чаю.

«Демобилизовался в 2011 году, иду, потому что брат там, страну надо защищать, - рассказал один из москвичей, который пришел в числе добровольцев. - С обеспечением все в порядке: все обеспечивается, помощь идет. Так что все нормально. Еду, оставляю своих. Еду за ребятами. Ребята, мы скоро!».

Москвичка Олеся вместе с родственниками пришла поддержать мужа. Девушка рассказала журналистам, что семья собрала для него вещи и фотографии родных.

«Пришла повестка, он пришел с повесткой, сказал, что я готов. Конечно, мы все переживали. Потом в итоге поехали с ним в военкомат, были здесь весь день, проверили его. Вышел. Была возможность, спросили его: готов идти или будешь ждать еще чего-то. Он сказал: нет, я хочу, я готов. Он вышел, мы ему поаплодировали за его мужество, потому что не все, будем честны, идут по доброй воле. Он захотел, он поехал, нас защищать», - подчеркнула Олеся.

Всего в столице создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.

Кроме того, в Москвы с 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Сюда родственники призванных на службу горожан могут обращаться со всеми своими проблемами и вопросам.