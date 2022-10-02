Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательнее в сильный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как напомнили в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, вечером 2 октября и завтра, 3 октября, в столице ожидают дождь и сильный ветер. Непогода может быть причиной увеличившегося числа ДТП, поэтому водителей попросили быть внимательнее на дорогах.

Автомобилистам рекомендовали держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты. Этим советам стоит следовать всегда, но при низкой видимости из-за дождя они особенно актуальны. Также машины не стоит оставлять под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

О замеченных сломанных знаках и светофорах следует сообщить по номеру 3210, а в случае небольшой аварии воспользоваться европротоколом.

Ранее инструкциями как обезопасить себя во время дождя и сильного ветра поделились в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, об этом писал KP.RU.