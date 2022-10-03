Владислав Овчинский: В Москве растет спрос на обучение по рабочим специальностям

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» находится базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК). Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году там учатся более двух тысяч студентов по 17 популярным на рынке специальностям. Если сравнивать с 2021 годом, то обучающихся стало больше примерно на 200 человек.

«Это связано с возросшим спросом на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ, - отметил глава ведомства. - Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» дает молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных в ОЭЗ».

По его словам, это позволило за несколько лет увеличить количество стажировок и практик для студентов. Чаще всего молодёжь выбирает IT-направления. Сюда входят, например, информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование. Среди интересующих студентов специальностей также информационная безопасность телекоммуникационных систем, графический дизайн, аддитивные технологии и мобильная робототехника.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, работающие в особой экономической зоне резиденты и компании развивают свои производства и запускают новые предприятия. Благодаря этому увеличивается спрос на молодых сотрудников. Глава ОЭЗ привёл в качестве примера кластер медоборудования и фармы. Только для этой площадки до 2025 года требуется 1500 - 2000 сотрудников.

«Базовая кафедра МГОК позволяет готовить востребованные кадры для инновационных промышленных предприятий города, - добавил Дегтев. - Многие программы составлены с учетом конкретных потребностей работодателей. Таким образом, после завершения обучения студенты смогут быстро трудоустроиться по специальности».