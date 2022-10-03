Тематические детские площадки обустроили в парке «Кусково» в Москве

Тематические детские площадки обустроили в парке «Кусково». Фото: телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

В столичном парке «Кусково» в рамках реабилитации природной территории появились новые детские площадки сказочной и лесной тематик. Каждая из них имеет уникальный дизайн: «Белкин двор», «Сад Жар-птицы», «Холм лешего» «Медвежья берлога», «Паучье логово», «Болото водяного», «Поляна Старичка-Боровичка», «В зарослях кувшинки» и «Избушка Бабы-яги». Об этом сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

На площадках установили закрытые и открытые горки, игровые комплексы с башенками, тоннели, батуты, полосы препятствий, качели, карусели, тарзанки, а также качалки на пружинках, сетки для лазания, музыкальные и интерактивные панели-развивашки. Новые игровые зоны подходят как для малышей, так и подростков.

При создании площадок специалисты использовали элементы из металла и дерева. Кроме того, возле игровых зон разместили лавки с навесами для родителей.

Как сообщал KP.RU, в Южном Бутово появится спорткомплекс с бассейном. Он будет рассчитан для оздоровительного плавания, обучения плаванию и спортивных занятий жителей. Площадь сооружения составит более 8,5 тысяч «квадратов».