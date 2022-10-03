Приезжий избил мужчину на станции метро «Кунцевская» в Москве из-за внешнего вида

Мужчина избил пассажира на станции «Кунцевская». Фото: кадр из видео

Полиция Московского метрополитена возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего приезжего, который избил пассажира подземки на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Нарушителю не понравилось, как выглядел 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент в столичном метро произошел вечером. Неизвестный подошел к 37-летнему пассажиру подземки и невнятно озвучил свои претензии по поводу его внешнего вида. Агрессивный мужчина накинулся на потерпевшего и нанес ему порядка десяти ударов ногами и руками в голову и тело. После этого нарушитель скрылся. Пассажир метро попал в медучреждения. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали станции «Алтуфьево». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о побоях. В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU сообщал, что пассажир метро Москвы с разгона разбил створки турникета, чтобы не оплачивать проезд. Полицейские задержали 21-летнего приезжего из Пермского края.