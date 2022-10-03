Княжевская: Заявок от бизнеса в Москомархитектуру стало больше

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Москомархитектура приняла в этом году около 40 тысяч обращений от застройщиков и девелоперов. Как сообщила председатель Комитета Юлиана Княжевская, цифра выросла на 16% по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

«Активность застройщиков в Москве растет, - сказала Княжевская. - Об этом свидетельствует возросшее количество поступивших запросов на предоставление различных госуслуг в сфере строительства».

По ее словам, с января по август прошлого года подобных запросов от бизнеса было 32,2 тысячи, в 2022 году – 38,2 тысячи.

Председатель Москомархитектуры назвала самые востребованные госуслуги в строительстве. По традиции на первом месте - подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

«За ними обращались более 7,5 тысяч раз, - уточнила Княжевская. - Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески – чуть более 900 раз».

Среди недавно появившихся в Комитете услуг - согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. В этом году с такими заявками обратились 17 раз.