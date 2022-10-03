Юлиана Княжевская: Количество заявок в Москомархитектуру выросло на 16% за год

Активность застройщиков в Москве растет по сравнению с 2021 годом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество заявок в Москомархитектуру в 2022 году превысило число обращений в прошлом году на 16%. Застройщики и девелоперы с начала года обратились в Москомархитектуру почти 40 тысяч раз. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианы Княжевской, строительная отрасль столицы переживает подъем.

«Активность застройщиков в Москве растет – об этом свидетельствует возросшее на 16% по сравнению с прошлым годов количество поступивших запросов на предоставление различных госуслуг в сфере строительства», - рассказала Юлиана Княжевская.

Глава Москомархитектуры отметила, что за восемь месяцев 2021 года таких обращений было 32,2 тысячи. С начала 2022 года застройщики подали уже 38,2 тысяч заявок.

«Традиционно самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков - за ними обращались более 7,5 тысяч раз. Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески – всего чуть более 900 раз», - сообщила Юлиана Княжевская.

Председатель комитета рассказала, что Москомархитектура недавно начала оказывать такую услугу как согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. В комитет уже поступило 17 таких заявок.

Cогласование теперь необходимо получить перед ремонтом фасадов, реконструкцией зданий и других работ, касающихся изменения внешнего вида домов. Требование распространяется на здания, расположенные в пределах Садового кольца и на основных магистралях города. В их числе - Ленинский проспект, проспект 60-летия Октября, шоссе Энтузиастов, Комсомольский проспект, Каширское шоссе, Кутузовский проспект, Дмитровское и Ленинградское шоссе, Новый Арбат, улицы Таганская, Нижегородская, 1-я Тверская-Ямская, Новослободская и другие ключевые трассы Москвы. По мнению экспертов, введение согласований пойдет на пользу внешнему облику столицы. При этом требование о согласовании распространяется только на новые проекты. Уже сделанные изменения зданий согласовывать не нужно. Достаточно предоставить в ведомство заключение об уже выполненных работах. Услуга по согласованию изменений внешнего облика зданий предоставляется Москомархитектурой бесплатно.

Ранее вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Москва с начала года одобрила строительство 17,5 млн квадратных метров недвижимости. Стабильный интерес застройщиков к новым проектам объясняется их высокой доходностью, а также условиями, созданными градостроительным комплексом для работы девелоперов. Самый большой объем одобренных проектов приходится на строительство жилья - около 8,3 миллионов квадратных метров. Помимо жилья город выдал разрешения на строительство почти 4 миллионов квадратных метров недвижимости промышленного назначения.