Жители Москвы реже стали ходить в ТЦ после объявления частичной мобилизации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве за неделю посещаемость торговых и торгово-развлекательных центров резко снизилась. Эксперты отмечают, что отток посетителей произошел после объявления частичной мобилизации в стране. Например, 27 сентября по России трафик упал в среднем на 8-40%, а в столице – почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передают «Известия».

В Минпромторге РФ сообщали, что число посетителей ТЦ сократилось на 5%. Представителям ретейлеров и ТЦ в ведомстве предложили разместить в торговых центрах объекты социальной инфраструктуры, например, отделения «Почты России», офисы МФЦ, спортивные секции и прочее. Предполагается, что такие нововведения повысят трафик в предприятиях торговли.

Аналитики отмечают, что поток людей в ТЦ начал сокращаться и после ухода зарубежных брендов с российского рынка. По оценкам специалистов, в зависимости от объекта посещаемость упала на 30-40%. Кроме того, теперь жители совершают покупки не на весь сезон, а приобретают лишь самое необходимое.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи стали реже ходить в рестораны после объявления мобилизации. За этот период посещаемость общепитов снизилась на 17%, а выручка – на 18%.