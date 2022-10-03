В День учителя вход в Музей Победы в Москве для преподавателей истории и их учеников будет бесплатным На фото: экспозиция «Подвиг народа» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские преподаватели истории и их ученики смогут бесплатно посетить Музей Победы 5 октября. Учреждение уже четвертый год подряд организует такой подарок в честь Дня учителя. Об этом рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Преподающие историю педагоги, работающие в школах столичного региона, а также их ученики смогут побывать на любых экскурсиях абсолютно бесплатно. Акция будет действовать в течение всего дня 5 октября. Как отметили в пресс-службе Музея Победы, предложение распространяется на учителей Москвы и Подмосковья, а также сопровождающих их учеников.

Для гостей музея в этот день будут доступны экскурсии «Подвиг армии», «Подвиг народа» и «Оружие победы». В 18:00 состоится праздничный концерт в Зале полководцев, в программе которого хореографические и вокальные номера, частушки и другие развлечения. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

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