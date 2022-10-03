Москвич оставил автомобиль открытым и лишился двух телефонов общей стоимостью 80 тысяч рублей

Подозреваемый уже был прежде судим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-востоке Москвы из автомобиля беспечного горожанина, оставившего его в Заревом проезде открытым, похитили два телефона и наушники, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже задержали вскоре недалеко от места преступления. Им оказался 48-летний житель Подмосковья, который прежде уже был судим.

- Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению, — говорится в сообщении ведомства.

В отделе МВД России по району Северное Медведково по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. На время расследования свободу подозреваемого суд ограничил подпиской о невыезде.

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