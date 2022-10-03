Собянин: Очень важно в текущих условиях уделять внимание семьям мобилизованных

Центр поддержки семей мобилизованных начал свою работу в субботу, 1 октября. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Власти столицы окажут поддержку семьям москвичей, призванных в ходе частичной мобилизации. Родственники отправившихся в зону боевых действий могут рассчитывать на всестороннюю помощь от города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы 3 октября посетил городской Центр поддержки семей мобилизованных, открывшийся на улице Сергия Радонежского.

«Семьи мобилизованных должны знать и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что именно для этого и был создан Центр поддержки семей мобилизованных. Близкие призванных людей попали в ситуацию, когда привычный уклад жизни меняется. Специалисты центра будут не только психологически поддерживать родных бойцов, но и помогать им решать возникающие насущные вопросы.

«Очень важно во время частичной мобилизации, которая была объявлена, уделять внимание семьям мобилизованных. И это направление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера. И, конечно, многие просто психологически даже не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный Центр оказания содействия семьям мобилизованных, которым здесь предоставляется набор услуг адресной помощи, включая материальную помощь, психологическую поддержку, юридическую помощь», - рассказал глава города.

Центр поддержки семей мобилизованных начал свою работу в субботу, 1 октября. Он расположен в по адресу: улица Сергия Радонежского, д.1, , стр.1 (на территории центра занятости «Моя карьера»). Сотрудники центра готовы помочь в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.

«Там тоже есть варианты помощи, связанные с социальным обслуживанием на дому и устройством в наши интернатные учреждения, и целый ряд других. Очень много вопросов, связанных с поиском работы, переобучением, в том числе даже таким, как обучение на получение водительских прав», - рассказал Сергей Собянин.

Беседуя с родственниками мобилизованных, мэр Москвы уточнил, что городские власти также помогут семьям бойцов с оплатой детских садов и кружков, если у семьи появится в этом необходимость.

«Что касается детских садов, продленки, питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим: и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки и так далее. Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем», - подчеркнул глава московского правительства.

Связаться с Центром поддержки семей мобилизованных можно по телефону +7(495)870-44-44.