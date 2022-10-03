Храм Василия Блаженного в Москве закрыли для индивидуальных посещений до конца суток 3 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Храм Василия Блаженного в столице закрыли для индивидуальных посетителей. Ограничения продлятся до конца дня 3 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея.

Ограничения относятся к храму Василия Блаженного, который находится на Красной площади. Он будет закрыт для индивидуальных посетителей весь день 3 октября. Вход в Покровский собор разрешен только экскурсионным группам.

Как отметили в Государственном историческом музее, все остальные объекты музейного комплекса работают в обычном режиме без ограничений.

Ранее KP.RU сообщал, что в Коломне из-за доставки мощей Сергия Радонежского перекроют несколько улиц. Святые символы привезут в Успенский собор для поклонения. Ограничения для транспорта будут действовать весь день 5 октября на улицах Исаева, Лазарева и Лажечникова. Также возле собора и на указанных улицах нельзя будет парковаться, в том числе и накануне.