Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ начали консервировать на зиму. Фото: кадр из видео

В Москве специалисты приступили к консервации фонтана «Дружба народов» на ВДНХ. Конструкция не будет работать до весны, сообщают в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

На первом этапе специалисты КГХ провели комплексную промывку фонтана: вручную мягкими кистями очистили раствором лимонной кислоты 16 позолоченных скульптур девушек, фигуры дельфинов и рыб, обработали моющим средством гранитный парапет и чашу, а после обдали сооружение чистой водой.

В ближайшее время на зиму деревянными коробками укроют 24 фигуры, находящие в чаше, а также проверят насосы, гидроизоляцию, подсветку и форсунки. Все неполадки устранят.

Фонтан «Дружба народов», расположенный на территории главной выставки страны, создали в 1954 году. В 2018 году провели первую за 65 лет реставрацию сооружения: привели в порядок облицовку и фигуры, восстановили сломанные элементы, заменили инженерные коммуникации.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 1 октября завершился сезон работы фонтанов. Конструкции начнут готовить к зимнему сезону. Всего в столице более 600 фонтанов, среди них есть традиционные, «сухие», плавающие и светодинамические.