Появились кадры последствий ДТП на Новой площади в Москве, где спорткар влетел в столб

Появились кадры с Новой площади в Москве, где спорткар влетел в столб Фото: Госавтоинспекция Москвы

Госавтоинспекция Москвы опубликовала фото последствий ДТП на Новой площади у дома 8 с. 1. На кадрах видно, что и сам автомобиль, и фонарный столб сильно пострадали.

Со стороны водителя во время столкновения сработала подушка безопасности. Сама машина пострадала в основном с левой стороны. Разбиты лобовое и боковые стекла, а металлический каркас сильно искорежен.

У фонарного столба отбита вся внешняя лепнина, за которой была спрятана проводка.

Спорткар врезался в столб на Новой площади в Москве Фото: Госавтоинспекция Москвы

Напомним, днем 3 октября водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения и дорожный знак. Авария произошла в 16 часов. Как писал KP.RU, на кадрах с моментом ДТП видно, что спорткар унесло с трассы прямо перед колесами автомобиля такси.

В результате аварии водитель и другие участники дорожного движения не пострадали. По факту ДТП проводится административное расследование.