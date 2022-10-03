Водитель «Лексуса», протащивший сотрудника ДПС в центре Москвы, предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении водителя автомобиля Lexus, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в центре столицы, завершили. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» по информации от старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по столице Юлии Ивановой.

Напомним, как писал ранее KP.RU, инцидент произошел вечером 29 августа 2022 года. В центре Москвы инспекторы ГИБДД остановили «Лексус» для проверки документов. Однако водитель зажал руку сотрудника Госавтоинспекции стеклом и начал движение. Он успел проехать несколько метров. Остановил безумие напарник госавтоинспектора, который открыл огонь по колесам авто из табельного оружия.

На этом история не закончилась: водитель и пассажиры дорогой иномарки начали бить сотрудников ГИБДД, но их удалось задержать.

Оказалось, что номера на авто были фальшивыми.

Следствие по делу о применении насилия в отношении представителя власти завершено, материалы направили в суд. Все это время фигурант находился под стражей.