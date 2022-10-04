Ефимов: В Москве растет выручка предприятий торговли и услуг

Выручка предприятий торговли за восемь месяцев 2022 года увеличилась на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам летнего периода экономика столицы накопила резервы - московские предприятия демонстрируют положительную динамику своей деятельности, что подтверждается данными по росту оборота предприятий торговли и услуг. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с января по август этого года в целом он составил 11,3 триллиона рублей, что больше прошлогодней цифры на 21,9 процента в текущих ценах.

«Выручка предприятий торговли за восемь месяцев 2022 года увеличилась на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5,1 триллиона рублей», - отметил заммэра.

По его словам, продажи непродовольственных товаров поднялись на 50,2 процента - до 3,5 триллиона рублей. А продовольственная торговля демонстрирует рост на 7,6 процента - до 887,8 миллиарда рублей.

Если говорить о самых низких показателях за те же месяцы, то их видно в торговле автотранспортом. Ее оборот в 652,2 миллиарда рублей оказался на 25,2 процента меньше, чем в прошлом году.

Данные по выручке предприятий услуг с января по август этого года приводит Департамент экономической политики и развития Москвы. Цифра по сравнению с прошлым годом увеличилась на 19,3 процента и достигла 6,2 триллиона рублей. Самым высоким ростом выручки за те же месяцы 2022-го могут похвастать рестораны и кафе - 338,1 миллиарда рублей или на 42,8 процента больше, чем годом ранее. В остальных сферах тоже наблюдается увеличение. Турагентства за восемь месяцев этого года выручили 432,7 миллиарда рублей. Рост составил 36,9 процента, если сравнивать с данными прошлого года. В гостиничном бизнесе обороты достигли 60,9 миллиарда рублей. Это больше показателей 2021-го на 27,6 процента в текущих ценах.