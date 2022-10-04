Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве за минувшие сутки пролилось более половины месячной нормы осадков. Самые интенсивные дожди прошли на западе столицы (32 мм), в Зеленограде (31 мм), в Новой Москве (30 мм) и в САО (28 мм), сообщили в Телеграм-канале Городского хозяйства.

Кроме того, стихия повалила несколько деревьев. Специалисты КГХ оперативно распилили и вывезли их.

Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. На улицах дежурят 300 бригад и специальная техника ГУП «Мосводосток». По прогнозам синоптиков, дождь продолжит лить и сегодня, после 12:00. Сохранится и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Жителей просят быть осторожными в непогоду: не прятаться под деревьями от дождя и не парковать возле них авто.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец предупредил о дождях, порывистом ветре и +11 градусах в Москве 4 октября. По словам метеоролога, непогоду в столицу принесет «циклоническая воронка» со стороны Республики Беларусь. Выпадет еще 4-5 мм осадков.