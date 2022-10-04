Андрей Бочкарёв: Вестибюль станции «Нагатинский Затон» украсили миниатюры гигантских рыб

Об этом рассказал Андрей Бочкарёв, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«Завершен монтаж художественных элементов вестибюля – стены подземной части украсили одиннадцать изображений рыб. Они в точности повторяют реалистичные мозаичные панно, расположенные на платформенной части станции. Только выполнены в уменьшенном размере и по технологии фрезерования по мрамору с последующим заполнением поверхности краской», – пояснил Андрей Бочкарёв.

Константин Маслаков, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (входит в Группу компаний «Мосинжпроект», выступающую генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций столичного метро) сообщил, что сейчас ведутся работы по благоустройству территории, которая прилегает к станции.

«Мы завершаем облицовку наружных вентиляционных киосков, эвакуационного выхода и входного павильона. Венткиоски будут интегрированы в декоративную стену-навес – перголу. Это элемент благоустройства позволяет оформить городское пространство. Он визуально отделит площадь с наземным павильоном от окружающей территории: позволит замаскировать технические сооружения и придать им декоративное оформление», – добавил Константин Маслаков.

Гендиректор компании-подрядчика отметил, что перголы – это не только арт-объект. Они также имеют и практическую функцию - защитят жителей мегаполиса и гостей столицы от солнечного зноя и непогоды. Сейчас на станции делают фундамент и бетонное основание стены-навеса.

К восточному участку Большой кольцевой линии протяженностью почти 11 км относятся четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». После его открытия улучшится транспортная доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

Создание БКЛ – главный проект столичного метростроения. Ее длина превысит 70 км. На Большой кольцевой линии разместится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Большое кольцо свяжет существующие и перспективные линии Московского метрополитена.