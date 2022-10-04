В центре Москвы освободили от самостроя арку в историческом здании

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

Старинный доходный дом 43 в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы известен тем, что в нем жил и работал один из лучших художников «серебряного века» Михаил Васильевич Нестеров. Семиэтажное здание было построено в 1906 году. Ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Во время проверки специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, выяснили, что по первоначальному проекту здание украшала арка. Но ее незаконно застроили при ремонте. Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, проход через арку закрыли без каких-либо разрешений. При этом для жителей оказались недоступны дополнительные въезды и выезды из двора.

«Предприниматели без правовых оснований застроили арку и организовали в ней дополнительные площади, - уточнил глава ведомства. - Собственнику было предписано демонтировать незаконно возведенные стены и обеспечить сквозной доступ во двор».

Сейчас арочное пространство уже очистили от стихийных конструкций. Проход вновь свободен.