Владимир Ефимов: Машиностроительные предприятия Москвы увеличили объем производства более чем на 28 процентов

За первые восемь месяцев 2022 года машиностроительные предприятия Москвы выпустили на 28,4 процента больше изделий, чем за аналогичный период минувшего года Фото: Алиса ТИТКО

Первые восемь месяцев 2022 года стали крайне успешными для машиностроительных предприятий Москвы. С января по август в столице они выпустили на 28,4 процента больше изделий, чем за аналогичный период минувшего года. Успехами машиностроительных предприятий города поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как рассказал Владимир Ефимов, сегодня в Москве выпускают лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры, насосные установки, системы вентиляции.

- Объем товаров и услуг, поставленных предприятиями города заказчикам с января по август 2022 года, вырос на 23,9 процента и превысил 101 миллиард рублей, - рассказал заммэра.

Также Ефимов раскрыл одну из причин роста объема производства машиностроительных предприятий. По его словам, большую роль в этом сыграла поддержка, которую город оказывает области машиностроения. В частности, сразу четыре компании из этой сферы сегодня имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать дополнительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие производства.

По вопросам машиностроения в столице также высказался глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

- Продукция столичных компаний конкурентоспособна и востребована на российском рынке. Так, с начала этого года только выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха увеличился на 12,2 процента, - сказал он.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, ком. 6-15. Вся необходимая информация также размещена на официальном сайте фонда или по телефону 8-495-777-26-96.

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