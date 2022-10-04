МВД России задержало жителей Москвы, вымогавших у бизнесменов и чиновников деньги в Телеграме

МВД России пресекло деятельность телеграм- шантажистов. Фото: оперативная съемка Фото: МВД Медиа

Сотрудники МВД России пресекли деятельность интернет-шантажистов, которые через Телеграм-каналы выманивали у крупных бизнесменов, должностных лиц и топ-менеджеров госкорпораций денежные средства. Задержаны владелец и администратор сообществ, это 50-летний житель Москвы, его сын и знакомый из Ульяновска, сообщает пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники создали сеть Телеграм-каналов, суммарное число подписчиков которых составляло 900 тысяч. На этих площадках мужчины распространяли заказные материалы с ложной информацией о высокопоставленных должностных лицах. За удаление фейков они требовали перевести деньги на криптокошелек. При этом людям, которые соглашались на условия вымогателей, приходилось платить ежемесячно.

Правоохранители установили местонахождение шантажистов и задержали их. В квартирах фигурантов прошли обыски. Участники криминального бизнеса находятся под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что ранее судимая колдунья во время снятия порчи украла у пенсионерки из Балашихи более миллиона рублей. Аферистку задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.