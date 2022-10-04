Сервис для расчета цен на квартиры с искусственным интеллектом создадут в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации-2022» разработают сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости с использованием искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

Этот сервис призван автоматизировать процесс вычисления стоимости однотипных квартир с учетом их индивидуальных параметров. Это позволит ускорить процедуру выдачи экспертных заключений и избавит от рисков продажи имущества дешевле рынка.

По задумке, пользователю сервиса нужно будет внести данные о местоположении квартиры, ее техсостоянии, количестве комнат, площади, наличии балкона и некоторые другие. После этого сервис подберет похожую недвижимость и посчитает стоимость.

Авторам лучших проектов предложат сотрудничество с московскими заказчиками. Заявки на конкурс принимаются до 31 октября, победителей определят 18 ноября.

Ранее KP.RU писал, что спрос на аренду жилья в Москве упал на 15 процентов после объявления частичной мобилизации.