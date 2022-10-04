Приезжий избил москвичку и украл у нее 85 тысяч рублей на Страстном бульваре

Приезжий избил москвичку и украл нее 85 тысяч рублей. Фото: кадр из видео Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники полиции задержали 29-летнего приезжего мужчину, который напал и ограбил 39-летнюю жительницу столицы на Страстном бульваре. Материальный ущерб составил около 85 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, в одном из кафе в центре столицы после короткого разговора злоумышленник неожиданно ударил женщину кулаком по лицу. Испугавшись, потерпевшая покинула заведение, однако агрессивный мужчина выбежал за ней: он догнал москвичку, повалил ее на землю и несколько раз ударил ногами по телу. Женщине удалось вырваться, однако в руках у налетчика осталась ее куртка с личными вещами и деньгами. Чужим имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что приезжий избил мужчину на станции метро «Кунцевская» в Москве из-за внешнего вида. Он накинулся на потерпевшего и нанес ему порядка десяти ударов ногами и руками в голову и тело. Злоумышленника задержали на станции «Алтуфьево».