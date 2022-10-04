Эксперт перечислила профессии, которые будут востребованы через пять лет в Москве

Эксперт перечислила профессии, которые будут востребованы через пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи, специалисты по бережливому производству, преподаватели русского языка как иностранного, а также педагоги с несколькими областями знаний будут самыми востребованными профессиями на московском рынке труда через пять лет, сообщает Life.ru со ссылкой на ассистента кафедры управления персоналом ГУУ Екатерину Илларионову.

Она отметила, что сейчас уже наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих, в будущем эта тенденция сохранится.

По словам Илларионовой, через пять лет возникнут новые профессии, например, специалист по бережливому производству. Он будет обучать экологической грамотности и осознанному потреблению. Кроме того, за этот период продолжат развиваться центры трудовой миграции, следовательно, возрастет спрос на преподавателей русского языка как иностранного.

Кроме того, работодатели будут искать специалистов с несколькими областями знаний, например, инженеров для медицины, лингвистов для разработки ИТ-решений. При этом эксперт полагает, что за пять лет упадет спрос на «айтишников»: их будет достаточно на рынке труда.

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