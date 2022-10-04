Школьник подорвался на кофемолке в Москве

Следователи проверяют подрыв школьника на кофемолке в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве проводится доследственная проверка по факту подрыва кофемолки, ставшей объектом экспериментов несовершеннолетнего. Школьник решил засыпать в аппарат смесь для петард, и та взорвалась, повредив мальчику руку. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.

Известно, что инцидент произошел в Северном Измайлове. Там школьник затеял проэкспериментировать с кофемолкой, и засыпал в неё взрывоопасную смесь, которой наполняют петарды. Стоило включить аппарат, как тот взорвался.

Несовершеннолетний был обнаружен матерью. Сообщается, что мальчик получил травмы и ожоги, его пришлось госпитализировать. Проводится доследственная проверка, уточняются причины и обстоятельства происшедшего.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве взорвалась колба с химикатами во время проведения эксперимента в лаборатории Института органической химии. Пострадал лаборант, получивший множественные порезы осколками разбившейся стеклянной колбы.