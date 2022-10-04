Мужчину ударили бутылкой по голове во время драки на Маросейке в Москве

В Москве мужчину ударили бутылкой по голове во время драки Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Москвы несколько мужчин устроили драку, во время которой одному из ее участников ударили бутылкой по голове. Двух нарушителей доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился на улице Маросейка в районе дома 9. Уточняется, что между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. По данным источника, в драке могли участвовать до десяти человек.

В пресс-службе столичного главка МВД России добавили, что потасовка произошла между взрослым мужчиной и компанией молодых людей. Причиной конфликта стали бытовые разногласия. По факту случившегося идет проверка. Устанавливаются все участники драки.

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