Собянин открыл после капремонта Педиатрический корпус № 1 Морозовской детской ГКБ

Оформляя корпус, дизайнеры постарались создать в нем доброжелательную, отчасти игровую атмосферу. Фото: mos.ru.

В Москве после капитального ремонта открыли Педиатрический корпус № 1 Морозовской детской городской клинической больницы. Реконструкция семиэтажного здания стартовала в марте 2021 года и закончилась в октябре 2022 года. В церемонии открытия обновленной больницы принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Морозовская историческая детская больница продолжает переживать свое новое рождение. Несколько лет тому назад был построен новый современный корпус. Сейчас вот старый самый большой корпус больницы полностью реконструирован, оснащен самым современным оборудованием, и нисколько не уступает по своим возможностям новым современным больницам», - отметил глава города.

Морозовская больница остается одним из ведущих детских медучреждений столицы. После ввода обновленного педиатрического корпуса ее мощности и возможности увеличатся. Сергей Собянин напомнил, что почти каждый четвертый ребенок в Москве получает медицинскую помощь именно в Морозовской больнице.

По словам главного врача Валерия Горева, после ремонта в корпусе открываются девять отделений, в том числе плановой медицинской помощи для детей по профилю неврологии, заболевания почек, гастроэнтерологии, аллергологии и иммунологии, педиатрии. Под одной крышей сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур. Такой подход позволит избежать перемещения пациентов в другие корпуса больницы.

После реконструкции в здании установили около тысячи единиц новой медицинской техники, 169 педиатрических и 11 реанимационных коек. Четыре отдельных изоляционных бокса предназначены для лечения первичного иммунодефицита у детей. Кроме того, в отремонтированном корпусе расположатся Городской центр детской гастроэнтерологии и Центр детской эндокринологии. Оснащение нового корпуса также позволит проводить лечение «полного цикла» детей, перенесших трансплантацию костного мозга.

Морозовская больница стала первой в Москве детской клиникой, в которой создана зона family room - комнаты отдыха для родителей. Маленькие пациенты лежат в одноместных либо маломестных палатах вместе с мамами. Для мам в них предусмотрены отдельные удобные кровати, в каждой палате есть душ и доступ в интернет. Оформляя корпус, дизайнеры постарались создать в нем доброжелательную, отчасти игровую атмосферу, повышающую настроение и настраивающую на скорейшее выздоровление. Всего педиатрическое отделение сможет принимать до 15 тысяч юных пациентов в год.

В ближайшее время в Москве также завершится строительство еще трех детских клиник: детского корпуса в ММКЦ «Коммунарка», многопрофильного детского комплекса ДГКБ святого Владимира и неонатального корпуса ГКБ имени Виноградова. Крупнейшим из этих проектов является комплекс в больнице святого Владимира. Это будет новая суперсовременная клиника, где медицинскую помощь детям будут оказывать по самому широкому профилю.