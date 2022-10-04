Спрос на срочную продажу вторички в Москве вырос в несколько раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация на рынке жилья в Москве после объявления частичной мобилизации сильно изменилась. В разы выросло количество желающих продать или сдать свою недвижимость, а вот число покупателей и тех, кто хочет арендовать жилье, наоборот, уменьшилось. Об этом сообщает KP.RU.

Спрос на аренду дорогих квартир в столице всего за несколько дней упал практически на 50%.

Как рассказали эксперты, ситуация на арендном рынке в Москве для желающих что-то сдать ухудшался еще до объявления мобилизации — с февраля. Покупательский спрос снижался, а конкурентов становилось больше. В сентябре арендодатели в столице предлагали на 80% больше квартир, чем в феврале. Сейчас в Москве число желающих снять жилье на 10% меньше, чем в начале сентября, и на 15% ниже, чем в конце сентября 2021 года. Стоимость аренды уменьшилась примерно на 5%.

На рынке купли-продажи похожая ситуация. Продавцы стали демпинговать — снижать стоимость на 5-15% для более быстрой сделки.

Однако эксперты сообщают, что тренд на снижение спроса наметился еще в декабре 2021 года. Причиной этому называют существенный рост цен, который произошел за последние два года и сокращение рабочих мест и доходов населения, а также повышение ипотечных ставок.