«Поможем всем, кому сможем»: Москвичи приходят в мобилизационные пункты добровольцами

В Москве работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве продолжается частичная мобилизация. Кроме получивших повестки горожан в резервные мобилизационные пункты идут и те, кто отправляется на службу по собственной инициативе. Добровольцы говорят, что их главное желание – защитить страну и помочь бойцам, которые сейчас сражаются в зоне боевых действий.

«Там по-любому тоже найдутся ребята, как и мы. Нам помогут, и мы поможем всем, кому сможем», - рассказал журналистам пришедший в военкомат мужчина.

Еще один молодой человек решил пойти добровольцем, чтобы помочь своей стране в трудное время.

«Я по возрасту подхожу. Решил, пока ситуация тяжелая, пойти сразу», - говорит призывник.

Явившиеся в военкомат москвичи отмечают, что с собой можно не брать теплую одежду и медикаменты. Призывников на месте обеспечивают всем необходимым: выдают теплые куртки и штаны, аптечку и другие предметы первой необходимости.

Прежде, чем отправится в зону боевых действий, мобилизованные москвичи обязательно проходят обучение. На военные учения призывников отвозят организованными группами на автобусах. Семьи мобилизованных приходят к военкоматам, чтобы проводить своих близких.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. По решению правительства России, за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.

Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.