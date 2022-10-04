Первый в 2022 году снег пойдет в Москве только на третьей неделе октября

Первый снег пойдёт в Москве только на третьей неделе октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Заморозки и первый снег ожидаются в Москве с некоторым запозданием, не типичным для прежней статистики. Отголоски зимы придут в столицу лишь в третьей декаде октября, о чём пишут РИА Новости, со ссылкой на погодный центр «Фобос».

Согласно данным центра, в 21 веке уже сложилась стойкая статистика, согласно которой первые заморозки приходят в Москву в среднем 11 октября. Первый же снег выпадает спустя плюс-минус четыре дня - 15 октября. Однако сейчас все будет иначе, считают метеорологи.

Имеющиеся на данный момент прогнозы говорят о том, что даты заморозков значительно сдвинулись, и холода наступят в Москве лишь в третьей декаде месяца. При этом средняя температура воздуха с начала октября превышает норму на 4 градуса, а осадков (на момент 4 октября), уже выпало около 50% от всей месячной нормы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве не выпадет снег раньше середины октября. Такие данные предоставляло Московское метеобюро.